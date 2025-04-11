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        Silahlı kavgada ağır yaralandı; olay kamerada

        BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:17 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:20
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        Silahlı kavgada ağır yaralandı; olay kamerada
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        BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada O.K. (22) göğsünden tabancayla vurularak ağır yaralandı. Sokaktaki kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.K., göğsünden tabancayla vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.K. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. O.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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