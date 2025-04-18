223 yıl hapisle aranan firari, çobanlık yaparak saklanmış
BATMAN'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.
BATMAN'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B., jandarma tarafından yakalandı. M.Ş.B.'nin saklanmak için çobanlık yaptığı ve hakkında 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı olduğu ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı bulunan, 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B.'nin yakalanması için 8 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzakta ve akrabalık bağı olan kişilerin bulunmadığı Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı saptandı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan M.Ş.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.Ş.B., Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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