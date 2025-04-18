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        223 yıl hapisle aranan firari, çobanlık yaparak saklanmış

        BATMAN'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:30
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        223 yıl hapisle aranan firari, çobanlık yaparak saklanmış
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        BATMAN'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B., jandarma tarafından yakalandı. M.Ş.B.'nin saklanmak için çobanlık yaptığı ve hakkında 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı bulunan, 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B.'nin yakalanması için 8 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzakta ve akrabalık bağı olan kişilerin bulunmadığı Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı saptandı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan M.Ş.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.Ş.B., Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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