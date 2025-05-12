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        Asansör boşluğuna düşen işçi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        BATMAN'da, bir inşaatta asansör montajı yaparken 6'ncı kattan boşluğa düşen Nusret Bozyel (46), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:20
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        Asansör boşluğuna düşen işçi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        BATMAN’da, bir inşaatta asansör montajı yaparken 6’ncı kattan boşluğa düşen Nusret Bozyel (46), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 7 Mayıs’ta Sason ilçesinde meydana geldi. Bir inşaatta asansör montajı yapan Nusret Bozyel, dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozyel, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bozyel, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bozyel’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sason İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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