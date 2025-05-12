Asansör boşluğuna düşen işçi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bozyel, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bozyel’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sason İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay, 7 Mayıs’ta Sason ilçesinde meydana geldi. Bir inşaatta asansör montajı yapan Nusret Bozyel, dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozyel, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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