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        Cami çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, namaz kıldığı camiden çıkıp yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İsmail Tokdemir (57), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:05
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        Cami çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        BATMAN’ın Kozluk ilçesinde, namaz kıldığı camiden çıkıp yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İsmail Tokdemir (57), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında ilçenin Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. Namaz kıldığı camiden çıkan İsmail Tokdemir’e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Yunus Emre E. (28) idaresindeki 27 BMJ 11 plakalı otomobil çarptı. Tokdemir metrelerce savrulurken, otomobil ise refüje çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokdemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tokdemir’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi de tedaviye alındı.

        Otomobil sürücüsü, tedavisinin ardından ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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