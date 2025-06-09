Batman'da 371 hastaya genel anestezi ile diş tedavisi

BATMANAğız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde son 1 yılda aralarında özel gereksinimli birey, çocuk ve doktor fobisi olan 371 hastanın lokal anesteziyle tedavisi yapılamayan kanal, dolgu, diş taşı temizleme, çürük tedavi, diş çekimi, protez, yirmilik diş ameliyatı gibi işlemleri genel anestezi ile tedavi edildi.

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde lokal anestezi ile yapılamayan işlemler için 2024 yılı Mayıs ayında genel anestezi ile tedavi hizmeti verilmeye başladı. Son 1 yılda aralarında özel gereksinimli birey, çocuk ve doktor fobisi olan 371 hastanın kanal, dolgu, diş taşı temizleme, çürük tedavi, diş çekimi, protez, yirmilik diş ameliyatı gibi işlemleri genel anestezi ile yapıldı. Hastane Başhekimi Masum Ekinci, genel anestezi ile hastanın ihtiyaç duyduğu tedaviyi tek seferde bitirerek taburcu edilebildiğini ifade ederek, "Hastanemiz 2024 yılı itibarıyla 'merkez' statüsünden 'hastane' statüsüne geçti. Merkez ile hastane arasındaki fark ise genel anestezi altında belirli işlemleri yapıp yapamamamızdır. Biz de 2024 Mayıs itibarıyla hastanemizde genel anestezi hizmeti vermeye başladık. Bu süre içerisinde yaklaşık olarak 371 hastamıza genel anestezi altında işlemler yaptık. Bu işlemler sadece çekim değil, bununla beraber kanal tedavisi, dolgu, diş taşı temizliği ve protez işlemleri, ayrıca 20 yaş dişi ameliyatı da yapıyoruz. Biz bu işlemleri bini aşkın sayıda yaptık. Çünkü biz bir hastamızı uyuttuğumuz zaman, bu hastamızın bütün tedavilerini bir kerede yapmak istiyoruz. Hasta uyutulduğu zaman, 3 kanal tedavisi varsa, 5 dolgusu varsa, diş temizliği varsa, diş çekimi varsa, bütün işlemleri bir kerede bitirerek taburcu edebiliyoruz" dedi.

'GENEL ANESTEZİ İLE HASTA AĞRI DUYMUYOR' Genel anestezi ile hastanın ağrı duymadan tedavilerinin yapıldığını belirten Ekinci, "Bu işlemler uzun zamandır özel hastanelerde yapılıyor ve 100-150 bin lirayı aşkın tedavi masrafları çıkıyor. Tabii işlem sayısı arttıkça, bu rakam daha da büyüyor. Biz bu işlemleri tamamen halkımıza çok iyi koşullarda ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz. Vatandaşlarımız da bundan memnun olduklarını dile getiriyorlar. Hastanemizde şu an 2 ameliyathane odası, aktif olarak da 5 yatağımız mevcut. Hastalarımız tedavilerini olduktan sonra yataklı servise geçip, burada dinlendikten sonra taburcu ediliyorlar. Bazı hastalarımız çocuk, diş hekiminden korkuyor ve tedavi olmak istemiyorlar. Bazı hastalarımızın sistematik problemleri oluyor veya ağzını açamayan, uzun süre ağzını açık tutamayan hastalarımız oluyor. Özellikle bu tarz hastalarımızın normal lokal anestezi ile diş ünitesinde tedavi olması da mümkün olmuyor. Uyuttuğumuz zaman hastaya yaptığımız hiçbir işlemde hasta ağrı çekmiyor, asla ağrı hissetmiyor. Böylelikle biz hem o hastamızın tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz hem hastamız hiçbir şey hissetmemiş oluyor. Hastamız uyuduğu için doktor da işini rahat bir şekilde yapıyor. Genel anestezi altındaki sağlık hizmetlerimizle, çok yüksek standartlarda, en son teknoloji cihazlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Ekibimiz uzman hekimlerden oluşuyor" diye konuştu.