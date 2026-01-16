Köy okulunda sürpriz yaparak yetişkinlerin ilk kez doğum gününü kutluyorlar

İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köy okulunda öğretmen ve öğrenciler sürpriz yaparak yetişkinlerin ilk kez doğum gününü kutluyor.



Değirmenüstü İlkokulunda sınıf öğretmeni Recep Bingöl, bir öğrencisinin doğum gününü kutladığı sırada başka bir öğrencisinin "Babam daha önce hiç doğum günü kutlamadı. Onun da doğum gününü kutlayabilir miyiz?" diye sorması üzerine "Doğum Günü Projesi"ni hayata geçirdi.



Proje kapsamında köyde daha önce doğum günü kutlamamış yetişkinler okula davet edilerek, onlar için sürpriz doğum günü etkinliği düzenleniyor.



Köyde 22 yıldır muhtarlık yapan 68 yaşındaki Yusuf Ekinci de öğrencilerin hazırladığı sürprizle hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.



Okula davet edilen Ekinci, sınıfta kendisi için hazırlanan kutlamada duygusal anlar yaşadı.



- "Hayatımda ilk kez doğum günü kutladım"



Muhtar Ekinci, AA muhabirine, doğum günü kutlamasıyla 68 yaşına girdiğini belirterek, bugüne kadar kimsenin doğum gününü kutlamadığını söyledi.



Ekinci, "Sağ olsun çocuklarımız bir sürpriz yaptılar bana ve doğum günümü kutladılar. Çok mutlu oldum. Gerçekten gözlerim doldu. Yaşadığım duyguyu tarif edemiyorum. İlk defa kendimi çocuk gibi hissettim. Teşekkür ederim çocuklarımıza. İnşallah bu çocuklar annelerine, babalarına ve milletine iyi evlat olacaklar ve bu saygıyı herkese gösterecekler." dedi.



İlk kez doğum günü kutlanan Osman Ablay da 52 yaşına girdiğini aktardı.



Kızının daveti üzerine okula geldiğini ve öğrencilerin kendisine sürpriz yaptığını ifade eden Ablay, "Daha önce doğum günümü kutlamamıştım. Eskiden doğum günü kutlaması yoktu. Şimdi öğrenciler doğum günümü kutladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Doğum günü kutlanan 50 yaşındaki Siraç Ekinci ise ilk kez doğum günü kutladığını, öğrencilerin yaptığı sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu anlattı.



- Şimdiye kadar 8 velinin doğum günü kutlandı



Öğretmen Recep Bingöl de şimdiye kadar 8 velinin doğum gününü kutladıklarını söyledi.



Düzenledikleri bu etkinliklerle büyüklerin heyecan ve mutluluklarına ortak olduklarını dile getiren Bingöl, şunları kaydetti:



"Bölgedeki yaşlı bireyler özellikle çocukluk dönemlerinde bu tür bir etkinlik yaşayamamışlar. Onları okula davet edip sınıf ortamında kutlama yaptığımızda mutluluktan gözleri dolanlar oluyor. Biz de onların heyecanını ve mutluluğunu hissediyoruz. Öğrencilerimiz için de bu, yaşlılara saygı göstermeyi ve onları mutlu etmeyi öğreten unutulmaz bir anı oluyor. Köyde yaşayan aile büyüklerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Onların mutluluğunu paylaştığımız için çok mutluyuz."



Öğrencilerden Mustafa Ekinci ise geçmişte doğum günü kutlanmamış büyüklerinin doğum gününü okulda kutladıklarını ve onların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.



Hira Ablay ise babasının ilk kez doğum gününü kutladıklarını belirterek, "Babamın doğum gününü hep beraber kutlamak istedik. Eve gittiğimizde çok mutlu olduğunu ve çok şaşırdığını söyledi. Bu, ikimiz için de unutulmaz bir anı oldu." diye konuştu.

