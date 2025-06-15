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        Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 2'si ağır 5 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİBatman'ın Beşiri ilçesi Atbağı köyünde altında yemek yedikleri balkonun çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:57 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:57
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        Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 2'si ağır 5 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Batman’ın Beşiri ilçesi Atbağı köyünde altında yemek yedikleri balkonun çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Olayda ağır yaralanan Raman Yel (19), tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yel'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. 2'si ağır 5 yaralının tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Bayram AYHAN/BATMAN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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