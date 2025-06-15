Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 2'si ağır 5 yaralı (2)
ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİBatman'ın Beşiri ilçesi Atbağı köyünde altında yemek yedikleri balkonun çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ
Batman’ın Beşiri ilçesi Atbağı köyünde altında yemek yedikleri balkonun çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Olayda ağır yaralanan Raman Yel (19), tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yel'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. 2'si ağır 5 yaralının tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bayram AYHAN/BATMAN,
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