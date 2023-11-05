AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu özel eğitim kurumlarının yöneticileriyle buluştu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte faaliyet yürüten özel eğitim kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Nasıroğlu ve AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, özel bir okulun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde sürdürülmesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda nitelikli bir eğitim alabilmesi, eğitimde kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörel konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan Nasıroğlu, ilin eğitimini bir basamak daha yukarı taşıma amacında olduklarını belirtti.

Nasıroğlu, Batman'ın eğitim ve öğretimde daha iyi bir seviyeye gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.