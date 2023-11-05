Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu özel eğitim kurumlarının yöneticileriyle buluştu

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte faaliyet yürüten özel eğitim kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu özel eğitim kurumlarının yöneticileriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte faaliyet yürüten özel eğitim kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

        Nasıroğlu ve AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, özel bir okulun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

        2023-2024 eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde sürdürülmesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda nitelikli bir eğitim alabilmesi, eğitimde kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörel konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan Nasıroğlu, ilin eğitimini bir basamak daha yukarı taşıma amacında olduklarını belirtti.

        Nasıroğlu, Batman'ın eğitim ve öğretimde daha iyi bir seviyeye gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        11'inci katta çıkan yangın, söndürüldü
        11'inci katta çıkan yangın, söndürüldü
        Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partisinin il yönetimiyle bi...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partisinin il yönetimiyle bi...
        Batman ve Bingöl´de İHH'nın `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´, İncirlik Üssü...
        Batman ve Bingöl´de İHH'nın `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´, İncirlik Üssü...
        Batman'da sis etkili oldu
        Batman'da sis etkili oldu
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti