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        Batman'da kayalıklardan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince helikopter yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:10
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        Batman'da kayalıklardan düşen kişi helikopterle kurtarıldı
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        Batman'ın Sason ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince helikopter yardımıyla kurtarıldı.

        Helkıs Dağı bölgesine avlanmak için giden Cevdet A. (53) dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişinin bulunduğu alandan çıkarılması için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndan özel donanımlı kurtarma helikopteri çağrıldı.

        JAK timlerince helikoptere alınan Cevdet A. Batman İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek buradan ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Cevdet A’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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