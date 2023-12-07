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        Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek

        Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destekte bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:21
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        Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek
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        Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destekte bulunulduğu bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 19 Kasım'da Batman'da meydana gelen sel sonrası Valilik koordinasyonunda ekiplerce zarar gören iş yerlerinin tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve karara bağlanan, iş yeri sigortası olmayan 330 iş yerine toplam 35 milyon 247 bin 229 lira ödeme Ziraat Bankasına aktarılmıştır. İş yeri sahipleri veya şirket yetkilileri Ziraat Bankası şubelerine başvurarak adlarına tahakkuk eden ödemeyi alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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