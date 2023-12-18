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        Batman'da esnaflardan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

        Batman'da esnaflar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:21
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        Batman'da esnaflardan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki
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        Batman'da esnaflar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen esnaflar, "Batman'dan Filistin'e binler selam" ve "Soykırıma hayır" yazılı pankart açtı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yıllardır sürdüğünü belirtti.

        Çiftçi, "İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden, tüm uluslararası kanun ve kuralları çiğneyerek her yeri bombalayıp, Filistin'de tarihin şahit olmadığı soykırım ve katliamlar yapmaktadır." dedi.

        Bu saldırılara tepkilerini dile getiren Çiftçi, Müslüman ülkelerin liderlerine Filistin konusunda samimi ve dayanışma içerisinde olmaları çağrısı yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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