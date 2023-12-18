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        Gercüş Kaymakamı Öztaş'tan köylere ziyaret

        Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:08
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        Gercüş Kaymakamı Öztaş'tan köylere ziyaret
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        Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Öztaş, Gökçepınar ve Seki köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

        Öztaş, köylerde incelemelerde bulundu.

        Ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak da yer aldı​​​​​​​.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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