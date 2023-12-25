Batman'da öğrencilere yönelik "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler atıkların geri dönüşümünü sağladı, öğrencilere geri dönüşümün önemiyle ilgili bilgi verildi.

Okul müdürü Aydın Özen, daha temiz bir dünya için bireylerin bilinçlenmesinin önemine değindi.

Özen, "Bilinçli öğrencilerimizle sıfır atık konusunda çalışma yaptık. İlçemiz özelinde yaptığımız bu çalışmayla yaşanılabilir bir dünya için yola çıktık. Öğrencilerimiz çalışmalarıyla yaşanılabilir ve temiz bir dünya için farkındalık oluşturmuş oldu." dedi.