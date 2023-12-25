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        Batman'da öğrencilere yönelik "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:20
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        Batman'da öğrencilere yönelik "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

        Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler atıkların geri dönüşümünü sağladı, öğrencilere geri dönüşümün önemiyle ilgili bilgi verildi.

        Okul müdürü Aydın Özen, daha temiz bir dünya için bireylerin bilinçlenmesinin önemine değindi.

        Özen, "Bilinçli öğrencilerimizle sıfır atık konusunda çalışma yaptık. İlçemiz özelinde yaptığımız bu çalışmayla yaşanılabilir bir dünya için yola çıktık. Öğrencilerimiz çalışmalarıyla yaşanılabilir ve temiz bir dünya için farkındalık oluşturmuş oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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