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        Batman'da Aile Sağlık Merkezi açıldı

        Batman'da Aile Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:50
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        Batman'da Aile Sağlık Merkezi açıldı
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        Batman'da Aile Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmete giren Yeşiltepe Sağlık Merkezi'nin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, sağlık alanında yapılan yatırımları anlattı.

        Artık ilçelerde dahi devasa hastaneler gördüklerini belirten Canalp, "Kırsal alanlardaki sağlık hizmetlerimizi merkezileştirdik. Korık, Cudi, Belde, Gültepe ve Bahçelievler'de 2024 yılında sağlık tesislerimizi açacağız." dedi.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Türkiye'nin sağlık alanında çağ atladığını ve sağlık alanındaki sorunların büyük oranda çözüldüğünü söyledi.

        Nasıroğlu, "Bizler tüm paydaşlarımızla birlikte güzel bir birliktelik oluşturduk. Bu birlik ve beraberliğin Batman'ın geleceğiyle ilgili güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, HÜR DAVA Partisi Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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