AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, partililerle buluştu

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Ceylan, AK Parti İl Başkanlığında il kadın kolları teşkilatı üyeleriyle buluşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla belediye başkan adayı olarak açıklandığını belirtti.

Kadınların desteği ve gayretine ihtiyaç duyacaklarını kaydeden Ceylan, AK Parti teşkilatının elde edilen seçim başarılarında ve çalışmalarında kadın kolları teşkilatının katkısının büyük olduğuna ifade etti.

Türkiye Yüzyılı inşası yolunda var güçleriyle çalışarak kadınların desteğiyle yerel seçim sürecini zaferle taçlandıracaklarını dile getiren Ceylan, "Batman'ı hak ettiği hedeflere birlikte ulaştıracağız. Klasik belediyeciliğin dışında ekolojiyi, çevreyi, doğayı ve istihdamı merkezine alan bir belediyecilik anlayışı ile şehrimizin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel olarak da gelişmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Buluşmada, İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun eşi Ayşe Nasıroğlu da yer aldı.