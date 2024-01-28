Gercüş'te yamaçtan kopan kayaların kapattığı yol açıldı

Gercüş ilçesinde, etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının kapattığı yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İlçeye bağlı Yemişli köyü mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Bir süre trafiğe kapanan yol, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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