Batman'da kardan 35 köy yolu ulaşıma kapandı
BATMAN'da etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
BATMAN'da etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 5 ve Sason'da ise 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sonucu, Sason ilçesi Dikbayır köyünde yola devrilen elektrik direği ile Gercüş ilçesi Yemişlik köyünde yola düşen kaya parçaları; İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.