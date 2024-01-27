Batman'da kardan 35 köy yolu ulaşıma kapandı

BATMAN'da etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 5 ve Sason'da ise 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sonucu, Sason ilçesi Dikbayır köyünde yola devrilen elektrik direği ile Gercüş ilçesi Yemişlik köyünde yola düşen kaya parçaları; İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.