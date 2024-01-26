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        Batman'da çaydan geçerken suya kapılan kişi boğuldu

        Batman'ın Kozluk ilçesinde çaydan karşıya geçmek isteyen kişi, suya kapılarak boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:04
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        Batman'da çaydan geçerken suya kapılan kişi boğuldu
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde çaydan karşıya geçmek isteyen kişi, suya kapılarak boğuldu.

        Kaletepe köyünde yaşayan Abdüllatif Yaman (72) yolcu minibüsünden indikten sonra evine gitmek için Sason Çayı'na girdi.

        Karşıya geçmek isterken dengesini kaybeden Yaman, suya kapıldı. Bir süre sürüklenen Yaman'ı çevredekiler sudan çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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