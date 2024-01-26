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        Batman'da 35 köye "önce yaya" trafik işareti çizildi

        Batman'da İl Özel İdaresince 35 köy yoluna "önce yaya" trafik işareti çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:05
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        Batman'da 35 köye "önce yaya" trafik işareti çizildi
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        Batman’da İl Özel İdaresince 35 köy yoluna "önce yaya" trafik işareti çizildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, güvenli ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturma çalışmaları kapsamında Gercüş ilçesine bağlı 35 köyde yatay ve dikey trafik işaretleri yapımının tamamlandığı belirtildi.

        Bölgenin genel trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin bilinçli şekilde trafik kurallarına uymasını sağlamak amacıyla çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Köy yollarımızda seyahat eden sürücülerin ve yayaların güvenliği ön planda tutularak, trafik kazalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir." denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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