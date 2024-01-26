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        Batman'da proje değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Batman İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'ni değerlendirme toplantısı Vali Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:06
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        Batman'da proje değerlendirme toplantısı yapıldı.
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        Batman İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'ni değerlendirme toplantısı Vali Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda Vali Canalp, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve proje yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Batman ve ilçelerinin su sorununu çözme ve uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan proje DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alındı.

        İhalesi yapılan proje kapsamında Silvan Barajı'ndan Batman'a cazibeli su sağlayacak.

        İl merkezi, Beşiri, Hasankeyf ve Kozluk ilçeleri, Bekirhan ve İkiköprü Belde Belediyeleri ile onlarca köyün içme suyu problemini çözecek vizyon projelerimizden biri olan Silvan Barajı'ndan Batman'a cazibeli su sağlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 320 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

        Projenin en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

        Toplantıda, proje uygulama alanı güzergahı değerlendirildi ve 610 gün süre verilen projenin en kısa sürede tamamlanması için yüklenici firmadan etkin bir çalışma yürütülmesi istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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