DİKA Yönetim Kurulu Batman'da toplandı

Ajans tarafından yürütülen proje ve destek programları hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapılan toplantıda, "2023 Yılı Fizibilite Desteği Programı" kapsamında değerlendirilme yapılarak başarılı bulunan fizibilite tekliflerinin uygunluğu görüşüldü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesindeki Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, ajansın 2023 yılı bütçe ve faaliyet sonuçları ile 2024 yılı planlaması kurulun onayına sunuldu.

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