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        DİKA Yönetim Kurulu Batman'da toplandı

        Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu toplantısı, Batman Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:59
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        DİKA Yönetim Kurulu Batman'da toplandı
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        Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu toplantısı, Batman Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesindeki Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, ajansın 2023 yılı bütçe ve faaliyet sonuçları ile 2024 yılı planlaması kurulun onayına sunuldu.

        Ajans tarafından yürütülen proje ve destek programları hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapılan toplantıda, "2023 Yılı Fizibilite Desteği Programı" kapsamında değerlendirilme yapılarak başarılı bulunan fizibilite tekliflerinin uygunluğu görüşüldü.

        Kurulda, yeni mali destek programlarının konusu, limiti ve kapsamının değerlendirilmesi yapılarak ajansın 2023 yılına ait faaliyet raporu, kurulun onayına sunuldu.

        Toplantıya, Batman Valisi Canalp, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, Batman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Abdülkadir Demir katıldı.

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