AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Türk Kızılay Batman Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Ceylan, Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu ve yönetimi ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türk Kızılay'ın ismini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ceylan, yürütülen yardım faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları için teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şube Başkanı Yahya Görmüş ve gazilerle buluşan Ceylan, Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne de ziyarette bulundu.