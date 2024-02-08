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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, çeşitli ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Türk Kızılay Batman Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:11
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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Türk Kızılay Batman Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

        Ceylan, Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu ve yönetimi ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Türk Kızılay'ın ismini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ceylan, yürütülen yardım faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları için teşekkür etti.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şube Başkanı Yahya Görmüş ve gazilerle buluşan Ceylan, Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne de ziyarette bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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