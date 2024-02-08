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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:20
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Ocak-6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 bin 60 paket sigara, 670 elektronik sigara, 53 cep telefonu, 30 bin 240 litre katkılı ve kaçak akaryakıt, 2 bin 475 paket sigara sarma kağıdı, 500 puro, 483 güneş kremi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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