Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Ocak-6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 bin 60 paket sigara, 670 elektronik sigara, 53 cep telefonu, 30 bin 240 litre katkılı ve kaçak akaryakıt, 2 bin 475 paket sigara sarma kağıdı, 500 puro, 483 güneş kremi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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