Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Ocak-6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 bin 60 paket sigara, 670 elektronik sigara, 53 cep telefonu, 30 bin 240 litre katkılı ve kaçak akaryakıt, 2 bin 475 paket sigara sarma kağıdı, 500 puro, 483 güneş kremi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.