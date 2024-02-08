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        Batman'da etkinlikler 8 gün süreyle izne bağlandı

        Batman Valiliği, il genelinde tüm etkinliklerin 8 gün süreyle izne bağlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:00
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        Batman'da etkinlikler 8 gün süreyle izne bağlandı
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        Batman Valiliği, il genelinde tüm etkinliklerin 8 gün süreyle izne bağlandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Bu kapsamda, il sınırlarında 9 Şubat'tan itibaren 8 gün süreyle Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre dışında diğer etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümlerince izne bağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili gösteri gibi türdeki eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde Anayasamızda ve diğer kanunlarda belirtilen 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine istinaden 8 gün süre ile etkinliklerin izne bağlanmasına kararı alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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