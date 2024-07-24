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        Batman Valiliğinden sosyal yardımlarla ilgili iddialara ilişkin açıklama:

        Batman Valiliğince bazı vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların kesildiği iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:40
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        Batman Valiliğinden sosyal yardımlarla ilgili iddialara ilişkin açıklama:
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        Batman Valiliğince bazı vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların kesildiği iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal yardımların bağlanma ve durdurulmasına ilişkin usul ve esasların 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile bağlı yönetmelik, genelge ve ilke kararları çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

        Sosyal yardımların bağlanma usulü, evde bakım hizmeti ile sosyal ve ekonomik destek hizmeti bağlanma şartlarına ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan sosyal yardımlar, belirlenen bağlanma şartlarının kaybedilmesi durumunda, uzman personelin resmi inceleme raporlarına ve merkezi yardım sisteminde yer alan verilere dayanarak, ilgisine göre Mütevelli Heyeti kararı ve/veya Sosyal Hizmet Komisyonları tarafından durdurulmaktadır. Hal böyle iken; Batman Milletvekili Zeynep Oduncu'nun asılsız ve dedikodu temelli iddialarına, sosyal devlet ilkesi kapsamında ilimizdeki bazı iyi örnek uygulamaları ve rakamlarla cevap verilecektir.

        Batman genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aylık 312 milyon lira sosyal yardım yapılmaktadır. 4 bin 192 vatandaşımıza her gün aşevlerimizden sıcak yemek verilmektedir. 1571 vatandaşımızın Vefa Projesi kapsamında aylık ev temizlikleri yapılmaktadır. Yalnızca 2024 yılında 8 bin 50 vatandaşımıza Sosyal Marketimizden giyim yardımı yapılmıştır."

        Vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların kesilmesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Vatandaşlarımıza sağlanan yardımların hangi hallerde bağlanacağı ve durdurulacağı ilgili mevzuata göre belirlenmiş iken, Valiliğimiz veya bir başka kurumumuzca talimat verilmesi yönündeki mesnetsiz iddiaların tek amacı kurumlarımızı zan altında bırakma gayretinden ibarettir. Devletimiz ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın her ihtiyacına koşarken, Batman ve Batmanlılar için üç kuruşluk faydası olmayan kişilerin devletimizin yapmış olduğu muazzam yardımlara dil uzatması yalnızca utanma duygularının eksikliğinden kaynaklanmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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