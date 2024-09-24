Batman'da doğaseverler Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

Fulya Karahan ise kanyonun doğa harikası olduğunu anlatarak, "Doğayı tüm güzellikleriyle korumamız gerekiyor. Müthiş bir yer." dedi.

Aybars Ekinci de yaklaşık 7 kilometre yürüdüklerini, ilk kez geldiği kanyonu beğendiğini kaydetti.

Kanyonunun harika olduğunu belirten Bozkır, tüm doğaseverleri buraya beklediklerini dile getirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) işbirliğiyle düzenlenen programda, doğaseverler kanyonda bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.