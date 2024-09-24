Batman'da doğaseverler Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
BATMAN(A)- Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nda yaklaşık 100 doğasever yürüyüş yaptı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) işbirliğiyle düzenlenen programda, doğaseverler kanyonda bir araya geldi.
DİDOSK Yönetim Kurulu üyesi Semra Bozkır, her yıl kanyonda yürüyüş düzenlediklerini söyledi.
Kanyonunun harika olduğunu belirten Bozkır, tüm doğaseverleri buraya beklediklerini dile getirdi.
Aybars Ekinci de yaklaşık 7 kilometre yürüdüklerini, ilk kez geldiği kanyonu beğendiğini kaydetti.
Fulya Karahan ise kanyonun doğa harikası olduğunu anlatarak, "Doğayı tüm güzellikleriyle korumamız gerekiyor. Müthiş bir yer." dedi.
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