Batman'da 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Araçlarda gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ve 100 elektronik sigara bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ile 100 elektronik sigara ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.