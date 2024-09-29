Batman'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Batman'da yolcu otobüsünde 306 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Batman'da yolcu otobüsünde 306 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, bir yolcuya ait ayakkabı kutusunda 306 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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