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        Batman'da çalınan bisikleti için video çeken çiğ köfteciye bisiklet hediye edildi

        Batman Valisi Ekrem Canalp, çalınan bisikleti için "Sayın hırsız bey" diyerek çektiği video ile sosyal medyada dikkati çeken çiğ köfteci İdris Ekinci'ye bisiklet hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:02 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:05
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        Batman'da çalınan bisikleti için video çeken çiğ köfteciye bisiklet hediye edildi
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, çalınan bisikleti için "Sayın hırsız bey" diyerek çektiği video ile sosyal medyada dikkati çeken çiğ köfteci İdris Ekinci'ye bisiklet hediye etti.

        Merkez Gülistan Caddesi'nde çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Ekinci'nin bisikleti, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önüne park halindeyken çalındı.

        Esprili bir dille çektiği videoda bisikletini hırsızdan isteyen Ekinci, "Sayın hırsız bey. Bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Neden benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Bisikletimi getir tamam kurban. Vallahi seni şikayet etmeyeceğim." dedi.

        Videoyu izleyen Vali Canalp, Ekinci'ye bisiklet hediye edilmesi talimatı verdi.

        Ekinci'yi tezgahı başında ziyaret eden Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, videoyu izlediğini ve Batman'ın valisi olmaktan bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

        - "Batmanlılar her zaman nezaketli insanlardır"

        Batmanlıların her zaman nezaketli insanlar olduğunu anlatan Canalp, "Siz bisikleti hırsızlara kaptırmışsınız ama yayınlamış olduğunuz sosyal medya paylaşımında 'Sayın hırsız' diyorsunuz. Batmanlılar öyle nezaket sahibi insanlardır ki bisikletini çalan hırsıza bile 'sayın' demekten imtina etmezler. Tabi bu aynı zamanda bir incelik olmanın çok daha ötesinde bir halk mizahıdır da. Güzel bir halk mizahı örneğini burada görmekten de memnuniyet duyduk." dedi.

        Videoyu izledikten sonra Ekinci'ye yeni bir bisiklet hediye edilmesini ve hırsızın da bir an önce bulunması talimatını verdiğini bildiren Canalp, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da kendisini aradığını belirtti.

        - Bisiklet validen çiğ köfteler Bakan Yerlikaya'dan

        Canalp, şöyle konuştu:

        "Akşam saatlerinde Kozluk'taki festivalimiz esnasında İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beni aradı. Dedi ki, 'Ben bisikleti İdris Bey'e hediye etmek istiyorum.' Ben de dedim ki, 'Sayın bakanımız biz bisikleti aldık. Bunun üzerine Sayın bakanım dedi ki, 'Öyleyse benim hesabıma çiğ köftelerin hepsini satın alın. Batmanlılara dağıtın.' Ben de şimdi buradaki bütün çiğ köfteleri Sayın Bakanımın talimatıyla satına alacağım ve Batmanlılara dağıtacağız.”

        İdris Ekinci de İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Vali Canalp'a teşekkür ederek, "Benim bisikletim çalınmıştı. Bisikletim benim ayağımdı. Onunla pazara gidiyordum, bana lazımdı. Bisiklet olmadığı zaman nasıl gideceğim? Eve bir şey lazım olduğunda bisiklet olmazsa alamıyordum. Bundan dolayı Sayın Valimize ve Sayın İçişleri Bakanımıza çok çok teşekkür ederim. Çektiğim videoda dedim ki en azından belki hırsız vicdana gelir, bisikletimi geri getirir ama gelmedi, ne yapalım. Sayın Valimiz yardımcı oldular." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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