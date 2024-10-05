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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:25
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar kapsamında Kozluk ilçesinin Tosunpınar köyü Çeşmebaşı mevkisinde bir evde, eklentilerinde, bahçe ve tarlada arama yapıldı.

        Aramalarda, 12 kilogram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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