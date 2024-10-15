Dicle Elektrik, Batman'da muhtarlarla bir araya geldi

Dicle Elektrik, Batman'da mahalle muhtarlarını yapılan projeler hakkında bilgilendirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Bilal Altunç, hizmet binasında Batman Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulsamet Akgül ve mahalle muhtarlarıyla bir geldi.

Şirketin çalışmaları hakkında bilgi veren Altunç, muhtarların istek ve şikayetlerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunç, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtımı hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kente yapılan 6 milyar liralık şebeke yatırımları ve enerji arzındaki iyileştirmelerle kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hedeflerini anlatan Altunç, kentte abone başına düşen arıza sayısının Türkiye ortalamasının altına indiğini belirtti.

Şehir merkezinde olduğu gibi kırsaldaki muhtarlarla da sürekli olarak iletişim halinde olduklarını ifade eden Altunç, "Kendilerine hem yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi veriyor hem de bulundukları hizmet bölgelerine ait talepleri dinliyoruz. Bugünkü buluşmamız da oldukça verimli geçti. Karşılıklı ziyaretler iletişimimizi güçlendiriyor. Bu görüşmeler sayesinde tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi artırma imkanı buluyoruz. Geldikleri için muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.