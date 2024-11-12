AK Parti Batman İl Başkanı Şansi'den 8. Olağan İlçe Kongreleri'ne ilişkin açıklama

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, "AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri" öncesi açıklamalarda bulundu.

Şansi, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak millete hizmet yolculuğunu ilk günkü heyecanla sürdürdüklerini söyledi.

Her kongrenin yarınlara daha güçlü adımlarla ilerlemelerinin yolunu açtığını belirten Şansi, kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunu, kazananın da tüm teşkilat olduğunu kaydetti.

Batman'da son dönemde çok sayıda kişinin partilerine katıldığını ifade eden Şansi, şöyle konuştu: