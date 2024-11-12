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        AK Parti Batman İl Başkanı Şansi'den 8. Olağan İlçe Kongreleri'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, "AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri" öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:10
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        AK Parti Batman İl Başkanı Şansi'den 8. Olağan İlçe Kongreleri'ne ilişkin açıklama
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        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, "AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri" öncesi açıklamalarda bulundu.

        Şansi, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak millete hizmet yolculuğunu ilk günkü heyecanla sürdürdüklerini söyledi.

        Her kongrenin yarınlara daha güçlü adımlarla ilerlemelerinin yolunu açtığını belirten Şansi, kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunu, kazananın da tüm teşkilat olduğunu kaydetti.

        Batman'da son dönemde çok sayıda kişinin partilerine katıldığını ifade eden Şansi, şöyle konuştu:

        "Bu başarıya katkı sağlayan, canla başla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize gösterdikleri teveccühe layık olabilmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."

        Şansi, 15-17 Kasım'da yapacakları ilçe kongrelerine vatandaşları davet ederek, "Kongrelerimizle Batman'ın geleceğine birlikte yön vermek adına yeni bir adım atacağız." ifadesini kullandı.

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