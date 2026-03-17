Batman'da vatandaşlar sağlıklı hayat hakkında bilgilendirildi

Batman'da vatandaşlara sağlıklı hayat hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bilgilendirme standı kuruldu. Ramazan ayının başında kurulan stant sağlık ekiplerince vatandaşlara uygulamalı sağlık bilgileri aktarıldı. Ekipler tarafından ilk yardım ve acil, temel yaşam desteği, sağlıklı beslenme ile dijital sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

