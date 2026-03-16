Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin alıkonulduğu iddiası üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, "Adreste yasa dışı bahis suçu kapsamında bahis sitelerine entegre panel sistemi olduğu ve dış finans evi olarak kullanıldığı tespit edilmiş, operasyonda 5 şüpheli yakalanmıştır." ifadesi yer aldı.



Açıklamada şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

