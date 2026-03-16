        Giriş: 16.03.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Tarihi Hasankeyf ilçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

        Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımının ardından yeni yerleşim alanına taşınan ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Hasankeyf ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla heyecan yaşanıyor.

        Doğal güzelliklerinin yanı sıra İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi, Hasankeyf Kalesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Ramazan Bayramı'nda artması beklenen ziyaretçi sayısı nedeniyle esnaf ve tur rehberleri hazırlıklarına başladı.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, ilçede bayramın bahar havasında kutlanacağını söyledi.

        Bayram tatilinde Hasankeyf'in bölge için önemli uğrak noktası olduğunu belirten İmrak, gelen ziyaretçilerin kültür, tarih, doğa ve su ile iç içe olacaklarını kaydetti.

        İmrak, "Bayram tatilinde gelen misafirlerimiz Arkeoparkı keşfedecekler, müzeyi ve Şaap Vadisini gezecekler. Kalede bulunan mağaraların içerisinde belki çaylarını yudumlayarak eşsiz bir tur, gezi, doğa ve kültür turunu gerçekleştirip memleketimizden ayrılacaklar. Ülkemizde 40 binin üzerinde mağara var. Bu 40 bin mağaranın yüzde 10'undan fazlası Hasankeyf'te. Hasankeyf'teki mağaraların birçoğunu turizme kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        Esnaflık Muhyettin Talayhan da yerli ve yabancı turistlere yönelik Hasankeyf temalı hediyelik eşyalar hazırladığını belirtti.

        Bayram ve tatil dönemlerinde ilçede ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Talayhan, ziyaretçileri layıkıyla ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Talayhan, "Şuan bayram için hazırlık yapıyoruz. Gelen yerli ve yabancı turistler için magnet yapıyorum. Hasankeyf hatırası ile ilgili. Ne kadar kalabalık olsa o kadar iyi ve bizde etki yaratıyor. Satış oluyor esnaf kazanıyor, halk kazanıyor." dedi.

        Tur rehberi Yakup Ayhan ise Hasankeyf'in zengin tarihi mirasa sahip olduğunu belirterek, ilçede çok sayıda tarihi eser bulunduğunu söyledi.

        Hasankeyf'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:


        "Ramazan ayı boyunca ilçede sakinlik yaşandığını ancak bayramda hareketlilik bekliyoruz. Gelen misafirleri burada ağırlıyoruz, bilgi verip tanıtım yapıyorum. Bayramı umutlu bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası

        Benzer Haberler

        Batman'da alıkonulan şahıs kurtarıldı: 5 kişi tutuklandı
        Batman'da alıkonulan şahıs kurtarıldı: 5 kişi tutuklandı
        Batman'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
        Batman'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
        Dervişoğlu: İran halkının geleceğini kendi azim ve kararı belirlemeli (2)
        Dervişoğlu: İran halkının geleceğini kendi azim ve kararı belirlemeli (2)
        Batman'da yağmur sonrası sulama kanalı taştı: Kara yolu tek şeride düştü
        Batman'da yağmur sonrası sulama kanalı taştı: Kara yolu tek şeride düştü
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Batman'da partililerle bir araya geldi...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Batman'da partililerle bir araya geldi...
        Batman'da aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
        Batman'da aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı