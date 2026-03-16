Tarihi Hasankeyf ilçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.



Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımının ardından yeni yerleşim alanına taşınan ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Hasankeyf ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla heyecan yaşanıyor.



Doğal güzelliklerinin yanı sıra İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi, Hasankeyf Kalesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Ramazan Bayramı'nda artması beklenen ziyaretçi sayısı nedeniyle esnaf ve tur rehberleri hazırlıklarına başladı.



Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, ilçede bayramın bahar havasında kutlanacağını söyledi.



Bayram tatilinde Hasankeyf'in bölge için önemli uğrak noktası olduğunu belirten İmrak, gelen ziyaretçilerin kültür, tarih, doğa ve su ile iç içe olacaklarını kaydetti.



İmrak, "Bayram tatilinde gelen misafirlerimiz Arkeoparkı keşfedecekler, müzeyi ve Şaap Vadisini gezecekler. Kalede bulunan mağaraların içerisinde belki çaylarını yudumlayarak eşsiz bir tur, gezi, doğa ve kültür turunu gerçekleştirip memleketimizden ayrılacaklar. Ülkemizde 40 binin üzerinde mağara var. Bu 40 bin mağaranın yüzde 10'undan fazlası Hasankeyf'te. Hasankeyf'teki mağaraların birçoğunu turizme kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



Esnaflık Muhyettin Talayhan da yerli ve yabancı turistlere yönelik Hasankeyf temalı hediyelik eşyalar hazırladığını belirtti.



Bayram ve tatil dönemlerinde ilçede ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Talayhan, ziyaretçileri layıkıyla ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.



Talayhan, "Şuan bayram için hazırlık yapıyoruz. Gelen yerli ve yabancı turistler için magnet yapıyorum. Hasankeyf hatırası ile ilgili. Ne kadar kalabalık olsa o kadar iyi ve bizde etki yaratıyor. Satış oluyor esnaf kazanıyor, halk kazanıyor." dedi.



Tur rehberi Yakup Ayhan ise Hasankeyf'in zengin tarihi mirasa sahip olduğunu belirterek, ilçede çok sayıda tarihi eser bulunduğunu söyledi.



Hasankeyf'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:





"Ramazan ayı boyunca ilçede sakinlik yaşandığını ancak bayramda hareketlilik bekliyoruz. Gelen misafirleri burada ağırlıyoruz, bilgi verip tanıtım yapıyorum. Bayramı umutlu bekliyoruz."

