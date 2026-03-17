Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Batman'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 26 Şubat-15 Mart arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktaları ile gerçekleştirilen diğer faaliyetlerde denetimler yapıldı.
Denetimlerde 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 56 fişek, 4 bin 535 paket gümrük kaçağı sigara, 375 puro ve 173 çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
