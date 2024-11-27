Batman'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-25 Kasım tarihleri arasında uygulama noktasında durdurulan 7 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 3 bin 173 paket sigara, 90 paket puro, 13 parfüm, 4 elektronik sigara ve 15 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonunda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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