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        AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:07
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        AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

        Bir düğün salonunda düzenlenen genel kuruldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Cihan Karabulut yeniden seçildi.

        Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti il Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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