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        Hasankeyf Müzesi'ni 11 ayda 25 bin kişi ziyaret etti

        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan müze, yılın ilk 11 ayından 25 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:24
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        Hasankeyf Müzesi'ni 11 ayda 25 bin kişi ziyaret etti
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        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan müze, yılın ilk 11 ayından 25 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2019 yılında hizmete giren Hasankeyf Müzesi'nde Paleolitik Çağ'dan günümüze yaklaşık 3 bin 500'ün üzerinde eserin bulunduğunu aktardı.

        Hasankeyf'in 12 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu ve 10'dan fazla medeniyete de ev sahipliği yaptığını dile getiren İmrak, "İlçemizde 96 bin metrekare alan üzerinde kurulu Hasankeyf Müzesi bulunmaktadır. Hasankeyf Müzesi'ni Güneydoğu'nun en önemli müzelerinden biri olarak kabul ediyoruz. Çünkü Paleolitik Çağ'dan günümüze yaklaşık 3 bin 500 eseri içerisinde barındırmaktadır." dedi.

        İlçenin turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını ve bu artışın müze ziyaret sayılarına da yansıdığını belirten İmrak, şunları kaydetti:

        "2023'te müzemizi ziyaret eden kişi sayısı 20 bin ve biz 2024'ün kasım ayında 25 bin rakamına ulaştık. Yıl bitiminde 30 bine yaklaşacağına inanıyoruz. 2025'te önümüze bir hedef koyduk ve bu hedefte en büyük faydayı Hasankeyf Müzemiz alacaktır. Yeni eserlerimiz gelmeye devam ediyor. Mardin, Siirt, Diyarbakır gibi yerlerden çıkan eserlerimizi buraya taşımaya devam ediyoruz."

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