Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "siber muhafızlar" yetiştiriliyor

        İBRAHİM TOPRAK- Batman'da üniversite öğrencilerine siber güvenlik eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "siber muhafızlar" yetiştiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM TOPRAK- Batman'da üniversite öğrencilerine siber güvenlik eğitimi veriliyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle organize edilen Siber Vatan Programı kapsamında Batman Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Protokol kapsamında 40 üniversite öğrencisine eğitim verilmeye başlandı. Dijitalleşen dünyada Türkiye'nin siber sınırlarını korumak amacıyla yürütülecek program 18 ay sürecek.

        Program kapsamında öğrencilere, siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, malware analizi ve web güvenliği eğitimleri veriliyor.

        - "Siber muhafızlar" yetiştiriliyor

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Türkiye'nin siber vatan unsurlarına "siber muhafızlar" yetiştirdiklerini söyledi.

        Protokol kapsamında eğitimlerin başladığını aktaran Demir, üniversite olarak ülkenin siber muhafız ordusuna katkıda bulunacaklarını ifade etti.

        "Amacımız Türkiye'nin siber güvenliğine kalifiye eleman yetiştirmek" diyen Demir, şunları kaydetti:

        "Şu anda ülkemize herhangi bir web sitesine resmi veya özel olsun yapılacak olan siber saldırıların önüne geçecek elemanları yerli ve milli olarak yetiştiriyoruz. Uzun soluklu bir eğitim. Bu uzun soluklu eğitim sürecinin sonunda buradan alacakları eğitimle başarılı olanlar HAVELSAN, ASELSAN gibi siber güvenlik unsurlarını içeren şirketlerde istihdam edilecek ve ülkemizin siber vatan çalışmalarına katkıda bulunacaklar."

        - "Çeşitli sektörlerde istihdam edilecekler"

        DİKA Batman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kadir Öz de siber vatanı çeşitli tehditlere karşı korumak istediklerini belirtti.

        Bu kapsamda istihdamı da arttırıcı siber güvenlik eğitimleri verdiklerini dile getiren Öz, "Gençlerimizi bu stratejik eğitimle buluşturup nitelikli bir meslek sahibi yapmak istiyoruz. Eğitimin ardından öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi kanalıyla oluşturulan savunma kümesi içerisinde staj görecekler, daha sonra da başta savunma sanayimiz olmak üzere çeşitli sektörlerde istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

        Eğitim alan öğrencilerden Ahmet Demirkol ise katıldığı eleme sınavında ilk 40 kişi arasına girerek programa kabul edildiğini bildirdi.

        Sıla Yılmazer ise programa Türkiye'nin siber vatan alanına katkı sunmak ve kendini bu alanda geliştirmek amacıyla katıldığını kaydetti.

        Mehmet Ali Kılıç da bu alanda kendini geliştirmek istediğini anlatarak, "Teknoloji her gün gelişiyor. Dünya değişiyor. Biz de buna ayak uydurmak istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        Benzer Haberler

        'Kumanda' tartışmasında ağabeyini sırtından bıçakladı
        'Kumanda' tartışmasında ağabeyini sırtından bıçakladı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Arazide cesedi bulundu
        Arazide cesedi bulundu
        Batman'da ham petrol hırsızlığına ilişkin 3 tutuklama
        Batman'da ham petrol hırsızlığına ilişkin 3 tutuklama
        Batman'da ham petrol hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Batman'da ham petrol hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Batman Valisi Canalp, kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu
        Batman Valisi Canalp, kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu