Batman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı, 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.
Çamlıtepe Mahallesi'nde, sinema etkinliğine katılan öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 S 0111 plakalı servis ile Nimet K. idaresindeki 34 YC 6176 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 17 öğrenci ve öğretmen ile sürücüler hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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