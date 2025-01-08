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        Batman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı, 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı

        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:26
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        Batman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı, 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı
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        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.

        Çamlıtepe Mahallesi'nde, sinema etkinliğine katılan öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 S 0111 plakalı servis ile ​​​​Nimet K. idaresindeki 34 YC 6176 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, 17 öğrenci ve öğretmen ile sürücüler hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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