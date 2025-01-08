Batman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı, 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 17 öğrenci ve öğretmen ile sürücüler hafif yaralandı.

Çamlıtepe Mahallesi'nde, sinema etkinliğine katılan öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 S 0111 plakalı servis ile ​​​​Nimet K. idaresindeki 34 YC 6176 plakalı otomobil çarpıştı.

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