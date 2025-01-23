Batman Valisi Canalp Batı Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu

Canalp, yaptığı açıklamada, kentin çevresini duble yol ağıyla öreceklerini belirterek, "Batman'ımızı çepeçevre kuşatacak bir çevre yolu yapıyoruz. Yeni çevre yolumuzla şehrimizin trafiğini büyük oranda rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Batman Belediyesi tarafından eski Havalimanı Kavşağı’ndan yapımına başlanan 40 metre genişliğe ve 5 kilometre uzunluğa sahip yolda çalışmalar devam ediyor.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden Batı Çevre Yolu'nu inceledi.

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