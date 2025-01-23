Batman'da 2 araçta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da 2 araçta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da 2 araçta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, uygulama noktasında durdurulmak istenen 2 araç polisten kaçtı.
Polisin kovaladığı araçlar, Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 715 paket sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.