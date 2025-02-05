Batman'da aranan hükümlü yakalandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yolüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 3 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş, Hasankeyf ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.