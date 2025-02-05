Batman'da aranan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yolüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 3 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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