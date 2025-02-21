Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çamlıtepe Mahallesi'nde dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

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