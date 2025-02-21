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        Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

        Batman'da park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:08
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        Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
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        Batman'da park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Çamlıtepe Mahallesi'nde dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda, araçta 3 arkadaşıyla oturan Rojhat K. (25) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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