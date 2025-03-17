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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:32
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 1548 paket sigara ve 5 paket tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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