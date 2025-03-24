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        Batman'da 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:56
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        Batman'da 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk'ta bir kişinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

        Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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