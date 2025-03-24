AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Necat Nasıroğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'na ziyarette bulunan Nasıroğlu, burada öğrencilerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kurstaki öğreticilerle de görüşen Nasıroğlu, yaptığı açıklamada, eğitimin önemine değindi.

Nasıroğlu, "Bir binaya asıl değeri katan içindeki insanlardır. Eğer o binada bilgi öğrenen kendini geliştiren insanlar varsa, işte o zaman o yapı anlam kazanır. Bugün burada sizin gibi pırıl pırıl gençleri görmek bizleri mutlu etti." dedi.

Batman'da tesis edilen huzur ve güven ortamında insanların rahatlıkla gece yarısı dışarıya çıkabildiğini ifade eden Nasıroğlu, bunun büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Nasıroğlu, eğitimli insanların sadece kendisine değil, ailesine ve ülkesine faydalı olduğunu dile getirerek, insana değer verdiklerini ve bu doğrultuda yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve İl Müftüsü Ahmet Durmuş da yer aldı.