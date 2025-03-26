Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da ASKON üyeleri kan bağışında bulundu

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da ASKON üyeleri kan bağışında bulundu
        ABONE OL

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

        ASKON Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu ve dernek üyeleri, Atatürk Parkı önünde kurulan kan bağış merkezine geldi.

        Nasıroğlu ve üyeler, burada kan bağışında bulundu.

        Nasıroğlu, yaptığı açıklamada, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, herkesi bu konuda duyarlılık göstermeye davet etti.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışına katkı sağladıklarını ifade eden Nasıroğlu, "Yetkililerin kan stoklarının azaldığını belirtmesi üzerine üyelerimizle harekete geçerek 120 ünite kan bağışında bulunduk. Bugün biz bağış yapıyoruz, yarın ise bizim ihtiyacımız olabilir. Bu nedenle tüm Batmanlıları kan bağışına hassasiyet göstermeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan

        Benzer Haberler

        Batman'da 8 engelli aracı şarj istasyonu hizmet veriyor
        Batman'da 8 engelli aracı şarj istasyonu hizmet veriyor
        Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı
        Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı
        Kavgayı ayırmaya çalışırken başından vurulan Yakup'un ölümüne ilişkin 2 tut...
        Kavgayı ayırmaya çalışırken başından vurulan Yakup'un ölümüne ilişkin 2 tut...
        Batman Üniversitesi öğrencileri ve aileleri kan bağışında bulundu
        Batman Üniversitesi öğrencileri ve aileleri kan bağışında bulundu
        Batman'da, baraj gölünde botun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Batman'da, baraj gölünde botun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Batman'da bot battı: 1 ölü
        Batman'da bot battı: 1 ölü