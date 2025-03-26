Batman'da ASKON üyeleri kan bağışında bulundu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

ASKON Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu ve dernek üyeleri, Atatürk Parkı önünde kurulan kan bağış merkezine geldi.

Nasıroğlu ve üyeler, burada kan bağışında bulundu.

Nasıroğlu, yaptığı açıklamada, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, herkesi bu konuda duyarlılık göstermeye davet etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışına katkı sağladıklarını ifade eden Nasıroğlu, "Yetkililerin kan stoklarının azaldığını belirtmesi üzerine üyelerimizle harekete geçerek 120 ünite kan bağışında bulunduk. Bugün biz bağış yapıyoruz, yarın ise bizim ihtiyacımız olabilir. Bu nedenle tüm Batmanlıları kan bağışına hassasiyet göstermeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.