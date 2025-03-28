AK Parti Batman İl Teşkilatı iftar programında buluştu

AK Batman İl Teşkilatı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Kristal Park'ta düzenlenen programa, önceki dönem il başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra aktif görevde bulunan teşkilat üyeleri katıldı.

Programda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Geçmişten bugüne farklı kademelerde görev yapmış dava arkadaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Nasıroğlu, "AK Parti olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Batman'ın gelişimi ve halkımızın refahı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.