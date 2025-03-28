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        AK Parti Batman İl Teşkilatı iftar programında buluştu

        AK Batman İl Teşkilatı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:42
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        AK Parti Batman İl Teşkilatı iftar programında buluştu
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        AK Batman İl Teşkilatı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kristal Park'ta düzenlenen programa, önceki dönem il başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra aktif görevde bulunan teşkilat üyeleri katıldı.

        Programda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

        Geçmişten bugüne farklı kademelerde görev yapmış dava arkadaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Nasıroğlu, "AK Parti olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Batman'ın gelişimi ve halkımızın refahı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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